Milano, bambina morta: la mamma Alessia Pifferi si fingeva psicologa infantile (Di venerdì 22 luglio 2022) Alessia Pifferi , la 36enne arrestata a Milano , per la morte della figlia Diana , abbandonata per 6 giorni da sola in casa, 'diceva di essere una psicologa infantile e di saperci fare con i bambini'. ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022), la 36enne arrestata a, per la morte della figlia Diana , abbandonata per 6 giorni da sola in casa, 'diceva di essere unae di saperci fare con i bambini'. ...

