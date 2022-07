Milan, trattativa ben avviata per Tonali (Di venerdì 22 luglio 2022) Sandro Tonali vuole legarsi sempre di più al Milan. Nell’incontro con l’agente Riso il club rossonero ha espresso tutta la... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Sandrovuole legarsi sempre di più al. Nell’incontro con l’agente Riso il club rossonero ha espresso tutta la...

AntoVitiello : La dirigenza del #Milan tornerà in Italia in serata. Ribadita la volontà di chiudere #DeKetelaere nelle prossime or… - AntoVitiello : Terminato da poco l'incontro tra il #Milan e il #Bruges per #DeKetelaere , la trattativa proseguirà ancora nelle pr… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, le parole di #Maldini dopo il rientro in Italia sulla trattativa per #DeKatelaere - JuveLegacy : RT @DonKalulu20: [2] Salvatore Bocchetti Trattativa che ha del surreale. Siamo nel 2015 e il Milan ha molti difensori infortunati, in più… - Den96109848 : RT @MaxyAlbino: ??? #Milan, procede spedita la trattativa con il #Tottenham per il prestito di #Tanganga. L'incontro odierno tra #Paratici e… -