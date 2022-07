Milan-Tanganga: incontro con Paratici. Chiesto il prestito di Sarr agli Spurs (Di venerdì 22 luglio 2022) I rossoneri lavorano per un innesto nel reparto difensivo. Continua dunque la trattativa tra Milan-Tanganga del Tottenham. Occhio però all’alternativa Abdou Diallo, in uscita dal Paris Saint-Germain. Intanto però il Milan avrebbe Chiesto il prestito di Pape Matar Sarr, centrocampista classe 2002? sempre di proprietà degli Spurs. Milan-Tanganga, contatto con Paratici, affare possibile? Il difensore inglese classe 1999? è fuori dal progetto tecnico del Tottenham, Conte non lo vede nei suoi schemi. I numeri dell’ultima stagione sono abbastanza emblematici a riguardo: 11 presenze in Premier League, 4 in Carabao Cup, 3 in Conference League e 1 in FA Cup. In totale 19 presenze. Il difensore quindi guarda al futuro con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 luglio 2022) I rossoneri lavorano per un innesto nel reparto difensivo. Continua dunque la trattativa tradel Tottenham. Occhio però all’alternativa Abdou Diallo, in uscita dal Paris Saint-Germain. Intanto però ilavrebbeildi Pape Matar, centrocampista classe 2002? sempre di proprietà degli, contatto con, affare possibile? Il difensore inglese classe 1999? è fuori dal progetto tecnico del Tottenham, Conte non lo vede nei suoi schemi. I numeri dell’ultima stagione sono abbastanza emblematici a riguardo: 11 presenze in Premier League, 4 in Carabao Cup, 3 in Conference League e 1 in FA Cup. In totale 19 presenze. Il difensore quindi guarda al futuro con ...

