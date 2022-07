Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - Gazzetta_it : Milan, stallo per De Ketelaere. Ecco i due nomi del piano alternativo - Le__Le_N : RT @Gazzetta_it: Milan, stallo per De Ketelaere. Ecco i due nomi del piano alternativo - Vincenzo_sai81 : RT @Gazzetta_it: Milan, stallo per De Ketelaere. Ecco i due nomi del piano alternativo - DomPepeLiberato : RT @Gazzetta_it: Milan, stallo per De Ketelaere. Ecco i due nomi del piano alternativo -

e Bruges infatti sono rimaste sulle proprie posizioni. Il Bruges chiede 35 milioni perché sa che il Leeds per CDK è pronto a spenderne 40... e questo sicuramente non mette di buon'umore i belgi.totale. Secondo quanto riporta l'edizione digitale della Gazzetta dello Sport, non è arrivata la fumata bianca per l'affare De Ketelaere -. La società rossonera e il Club Brugge hanno ...Milan, non è arrivata la fumata bianca per De Ketelaere: da martedì via ai piani B se l'affare non si sblocca. L'alternativa resta Hakim Ziyech ...Fase di stallo nella trattativa di calciomercato tra i rossoneri ed il Brugge, le possibilità di fumata bianca calano. Nel frattempo, c'è da capire anche se De Ketelaere scenderà in campo domenica con ...