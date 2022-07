Milan | presentato l’Away kit 2022 2023 ispirato ai sette titoli europei FOTO

(Di venerdì 22 luglio 2022)kitdel. La società rossonera, in collaborazione con Puma, ha mostrato le nuove maglie ispirate aidel, ai loro iconici white kit e a “ThatTouch”. La nuova divisa da trasferta sarà indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni. Nel 1963, quando ildivenne la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, lo fece con una maglia completamente bianca e dopo sei decenni e, si torna in total-white. La tradizione continua con il ritorno a una delle maglie preferite dai tifosi, quella del 1984/85, quando i rossoneri ...

Una maglia da trasferta ispirata ai sette titoli europei del Milan: insieme a Puma, i campioni d'Italia hanno presentato oggi l'Away kit 2022 - 23. Sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili. Debutterà domani (sabato 23 luglio), quando gli ... Il Milan ha svelato la seconda maglia per la stagione 2022/23. La casacca rievoca i sette trofei europei vinti dal Club. PUMA e AC Milan, la squadra Campione d'Italia, hanno presentato oggi l'Away kit 2022/23, ispirato ai sette titoli europei dei rossoneri, ai loro iconici white kit e a "That Milan Touch".