Milan | oggi scade l'ultimatum per De Ketelaere

AntoVitiello : #Milan e #Puma presentano oggi l’Away Kit 2022-2023, ispirato ai sette titoli europei dei rossoneri - AntoVitiello : #Frattesi-#Milan al momento molto difficile come soluzione. Oggi solo una chiacchierata con il suo agente, i temi p… - lucabianchin7 : #DeKeteleare ?? ??Proposta #Milan: 30 milioni + 2 di bonus ??Richiesta Bruges: 35 ??Il programma di oggi: telefonata… - YBah96 : RT @letMoncadacook: Krösche, ds del Frankfurt su domanda precisa del 'Kicker' oggi: 'Siamo a conoscenza dell'interesse del Milan per Ndicka… - trequattrodue1 : @GiancarloMazz18 @Ste_castoldi8 @marcaleni @FusatoRiccardo Il saldo negativo dell'Inter è dato dal riscatto di Corr… -

MILANO. Il 18 gennaio, quando l'Inter sarà a Riad per il derby di Supercoppa con il, sarebbe bellissimo fare una rimpatriata con Alexis Sanchez, diventato stella dell'Al - Nassr ... Mafa male ...Il dirigente nerazzurro ha pure chiarito il futuro diSkriniar, da settimane al centro di ...l'Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo stretto. Roma Lo vedo bene, ...Il Milan per la difesa ha come priorità Tanganga del Tottenham, e come alternativa non solo N'Dicka dall'Eintracht sarebbe tra i nomi valutati ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...