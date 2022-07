Milan, dal Belgio: “Brugge su Maxi Gomez, sostituto di De Ketelaere” (Di venerdì 22 luglio 2022) Charles De Ketelaere sembra davvero ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Milan: il Brugge sarebbe su Maxi Gomez per sostituirlo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 luglio 2022) Charles Desembra davvero ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del: ilsarebbe super sostituirlo

MarcoBovicelli : Per #DeKeteleare il #Milan aspetta per domani una risposta dal #Bruges alla proposta fatta dai ???? nel blitz di ier… - AntoVitiello : #Adli in campo dal primo minuto oggi in amichevole, indosserà la maglia numero 7 #Milan - AlfredoPedulla : #DeKetelaere priorità #Milan, rispetto a tanti altri nomi fatti. Mossa sana e giusta. Una rincorsa partita lo scors… - DavideLusinga : Sabino Signorile passa dal #Milan all'Audace Cerignola. Confermato ed ufficiale ??? #MilanYouth… - Marcoesp70 : @AlexMuccini @PierangeloRiga1 Primo mio idolo: Mark Hateley! Avevo il suo poster in camera! Da ragazzo avevo la tes… -