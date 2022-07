Milan | CdS | “Tonali a vita rossonero | il centrocampista rinnova con Pioli”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 22 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS il rinnovo in casadi Sandroè davvero cosa fatta con cifre di fiducia sul ragazzo. “Allora, infatti, dopo una prima stagione inpoco brillante, il riscatto deldel Brescia era diventato in bilico. I dubbi erano della proprietà, che riteneva eccessiva la cifra di 35 milioni per il suo cartellino, non certo di Maldini e Massara. Dopo un tira e molla con Cellino, il clubottenne un sostanzioso sconto. Il presidente delle Rondinelle, però, pretese anche chesi riducesse il suo stipendio, in modo da non essere l’unico a pagare le conseguenze di quell’annata poco felice. Il giocatore,ista da sempre e con l’assoluta volontà di continuare ad essere ...