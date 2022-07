Mike | il trailer e il poster italiano della serie su Mike Tyson svelano l' uscita su Disney+

(Di venerdì 22 luglio 2022)evento composta da otto episodi che racconta vita e carriera di, in arrivo suha diffuso ile ilnuovaevento originale, un vero e proprio racconto senza filtrivita di. In Italia, lacomposta da otto episodi debutterà con i primi sei su Star all'interno didall'8 settembre, in occasione delDay. Dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers ...

SkyTG24 : Mike, il trailer della serie tv sul pugile Mike Tyson - Nerdmovieprod : Mike: Ecco il trailer della serie tv su Mike Tyson in arrivo su Disney+ l’8 settembre #disney #mike - 3cinematographe : Disney+ ha rilasciato il trailer della nuova serie originale Mike, un racconto senza filtri della vita di Mike Tyson - NerdPool_IT : #Mike: il trailer e la key arte della serie #Disney+ sulla vita di #Mike Tyson! - - GiornalismoI : la serie sul pugile Mike Tyson offre un trailer di punch La leggenda della boxe Mike Tyson racconta la sua vita in… -

, il cast e la produzione della serie Disney suTyson approfondimento, il teaserdella nuova serie suTyson Lo sceneggiatore di Tonya Steven Rogers ha creato la serie e ...Dopo ildi Light & Magic , docu - serie dedicata alla storia dell'Industrial Light & Magic, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha svelato la nuova serie originale, dedicata alla ...Trailer e poster italiano della serie evento composta da otto episodi che racconta vita e carriera di Mike Tyson, in arrivo su Disney+. Disney+ ha diffuso il trailer italiano e il poster della nuova s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...