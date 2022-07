Migliorare l'efficienza aziendale? Basta ridurre i meeting (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos/Labitalia) - A causa della pandemia, numerose aziende hanno reinventato il proprio modo di lavorare e hanno ripensato le attività di business. È interessante capire in che modo molte organizzazioni abbiano imparato a sfruttare questa situazione per cogliere l'opportunità di rinnovarsi e migliorarsi al fine di soddisfare le esigenze di clienti e dipendenti. Da una recente indagine interna realizzata da Verizon in collaborazione con Boston Consulting Group, emerge come, solo cambiando l'approccio con cui si svolgono i meeting, si possano ottenere grandi risultati in termini di produttività. Nell'attuale panorama ibrido, ogni leader ha bisogno di reinventare le modalità lavorative della propria organizzazione. Per far sì che le aziende affrontino efficacemente questi nuovi approcci al lavoro, è necessario disporre prima di tutto infrastrutture ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos/Labitalia) - A causa della pandemia, numerose aziende hanno reinventato il proprio modo di lavorare e hanno ripensato le attività di business. È interessante capire in che modo molte organizzazioni abbiano imparato a sfruttare questa situazione per cogliere l'opportunità di rinnovarsi e migliorarsi al fine di soddisfare le esigenze di clienti e dipendenti. Da una recente indagine interna realizzata da Verizon in collaborazione con Boston Consulting Group, emerge come, solo cambiando l'approccio con cui si svolgono i, si possano ottenere grandi risultati in termini di produttività. Nell'attuale panorama ibrido, ogni leader ha bisogno di reinventare le modalità lavorative della propria organizzazione. Per far sì che le aziende affrontino efficacemente questi nuovi approcci al lavoro, è necessario disporre prima di tutto infrastrutture ...

