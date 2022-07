Michela Persico, sotto la canotta non c’è niente: décolleté tutto fuori, e Rugani? – FOTO (Di venerdì 22 luglio 2022) Michela Persico infiamma Instagram con una storia senza nemmeno rendersene conto, il panorama regalato è davvero suggestivo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’estate è una stagione bellissima, i vestiti leggeri e i post abbondanti sono all’ordine del giorno e le tante bellezze del web a volte regalano gioie anche senza rendersene conto. Questa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 22 luglio 2022)infiamma Instagram con una storia senza nemmeno rendersene conto, il panorama regalato è davvero suggestivo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’estate è una stagione bellissima, i vestiti leggeri e i post abbondanti sono all’ordine del giorno e le tante bellezze del web a volte regalano gioie anche senza rendersene conto. Questa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Bibbi677 : @LittlePrinceCm8 Il problema è che Rugani fai fatica a piazzarlo per via del suo ingaggio. E a poco vale il fatto c… - zazoomblog : Michela Persico manda in tilt i fan: il bikini di lady Rugani è mozzafiato - #Michela #Persico #manda #bikini - rescig1 : @DavideBaldanza8 @BolognaSpazio @daveBolo85 Porterebbe sotto le Due Torri , Via Indipendenza, Collywood, colli, NuL… - sportli26181512 : Michela Persico: “Io gelosa di Rugani, ma è normale. Un altro figlio? Vorrei…” - Alessan02694862 : @_BadZebra_ Per la Michela Persico???? -