Michael Schumacher | Jean Todt parla delle condizioni dell’ex pilota

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il tedesco ha avuto un bruttissimo indicente sugli sci il 29 dicembre del 2013 Il 29 dicembre del 2013 è cambiata inesorabilmente la vitadi F1. Da allora poche o nulla le notizie sulle suedi salute. Il 7 volte ex campione del Mondo non è più apparso in pubblico e la famiglia ha cercato di tutelarlo dall’interesse morboso della stampa nei suoi confronti. Poi c’è l’ex team principal,che ha sempre rispettato la volontà della famiglia nello specifico della moglie Corinna e dei figli Mick e Gina Maria. In una recente intervista rilasciata daalla tv tedesca RTL in occasione del premio Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia il francese ha però dato qualche ...