Mica tanto friend-shoring. Ford scommette sulla Cina (Di venerdì 22 luglio 2022) Durante il suo tour nei Paesi asiatici, la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen ha reiterato il concetto di friend-shoring: diversificare le catene di approvvigionamento a favore di partner fidati, per ridurre la leva econoMica in mano a un Paese potenzialmente ostile. Il motivo è reso dolorosamente evidente dalla saga del gas in Europa e dalla presa che ha la Russia, mediante i combustibili fossili, sull’economia delle democrazie europee. A Seoul Yellen ha indicato l’altra grande autocrazia, la Cina, come Paese da cui è necessario dipendere meno. “Non possiamo permetterle di utilizzare le sue posizioni di mercato in materie prime, tecnologie o prodotti chiave per disturbare la nostra economia o esercitare un’indesiderata leva geopolitica”. Ma il messaggio non sembra essere stato recepito in patria, dove ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 luglio 2022) Durante il suo tour nei Paesi asiatici, la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen ha reiterato il concetto di: diversificare le catene di approvvigionamento a favore di partner fidati, per ridurre la leva econoin mano a un Paese potenzialmente ostile. Il motivo è reso dolorosamente evidente dalla saga del gas in Europa e dalla presa che ha la Russia, mediante i combustibili fossili, sull’economia delle democrazie europee. A Seoul Yellen ha indicato l’altra grande autocrazia, la, come Paese da cui è necessario dipendere meno. “Non possiamo permetterle di utilizzare le sue posizioni di mercato in materie prime, tecnologie o prodotti chiave per disturbare la nostra economia o esercitare un’indesiderata leva geopolitica”. Ma il messaggio non sembra essere stato recepito in patria, dove ...

