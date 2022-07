"Mi riconosco nell'agenda Draghi". Mariastella Gelmini, dove andrà dopo Forza Italia (Di venerdì 22 luglio 2022) "Lei aveva poco più di 20 anni, ha trascorso una vita intera in quel partito": Concita De Gregorio e David Parenzo hanno intervistato Mariastella Gelmini a In Onda su La7. La ministra per gli Affari regionali ha deciso di lasciare Forza Italia dopo la caduta del governo Draghi, cui gli azzurri hanno contribuito assieme a Lega e M5s. "E' successa una cosa piuttosto grave - ha spiegato la Gelmini - la crisi è stata innescata da Conte e M5s e non è stata una sorpresa, c'erano state avvisaglie, contrasti. Ma mai avrei immaginato che potessero concorrere alla caduta Fi e Lega". Secondo la ministra, questo governo non doveva cadere perché "stava e sta facendo, per il disbrigo degli affari correnti, cose importanti. Per un calcolo elettorale si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) "Lei aveva poco più di 20 anni, ha trascorso una vita intera in quel partito": Concita De Gregorio e David Parenzo hanno intervistatoa In Onda su La7. La ministra per gli Affari regionali ha deciso di lasciarela caduta del governo, cui gli azzurri hanno contribuito assieme a Lega e M5s. "E' successa una cosa piuttosto grave - ha spiegato la- la crisi è stata innescata da Conte e M5s e non è stata una sorpresa, c'erano state avvisaglie, contrasti. Ma mai avrei immaginato che potessero concorrere alla caduta Fi e Lega". Secondo la ministra, questo governo nonva cadere perché "stava e sta facendo, per il disbrigo degli affari correnti, cose importanti. Per un calcolo elettorale si è ...

ExiledRomanista : @Rugantino_23 giá...bei ricordi comunque, quella roma me la sono gustata e pure molto. peccato zero trofei ma mi so… - rsimoni62 : RT @massimonigi: Ed ammetto che uno come Bersani faccia proprio presa su di me. Un po’ di nostalgia, ci sta, ma gli riconosco la lucidità n… - lilasart : RT @massimonigi: Ed ammetto che uno come Bersani faccia proprio presa su di me. Un po’ di nostalgia, ci sta, ma gli riconosco la lucidità n… - massimonigi : Ed ammetto che uno come Bersani faccia proprio presa su di me. Un po’ di nostalgia, ci sta, ma gli riconosco la luc… - And_Ber_ : @TakuMargi presa alla larga rispetto il tweet di partenza che più o meno non è invalidato dal fatto che possa esser… -