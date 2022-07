Meteo weekend 22-24 luglio: saranno giorni di fuoco in Italia (Di venerdì 22 luglio 2022) Le previsioni aggiornate del Meteo del weekend 22-24 luglio: saranno giorni di fuoco in Italia. Tutte le informazioni utili da conoscere. L’anticiclone africano dominerà ancora sull’Italia anche per questo weekend, portando una nuova intensa ondata di calore, con punte massime delle temperature fino a 40 gradi. Sta per iniziare un nuovo weekend di gran caldo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 luglio 2022) Le previsioni aggiornate deldel22-24diin. Tutte le informazioni utili da conoscere. L’anticiclone africano dominerà ancora sull’anche per questo, portando una nuova intensa ondata di calore, con punte massime delle temperature fino a 40 gradi. Sta per iniziare un nuovodi gran caldo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

