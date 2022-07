Meteo | temperature di fuoco e notti tropicali | inizia un weekend rovente per l’Italia

fanpage : Il grande caldo che ha investito l'Italia continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature che supereranno i 4… - TRIESTE_news : Cielo sereno e temperature in ulteriore aumento, il meteo di oggi - - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il grande caldo che ha investito l'Italia continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature che supereranno i 40 gradi in… - paolo_r_2012 : RT @fanpage: Il grande caldo che ha investito l'Italia continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature che supereranno i 40 gradi in… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Il grande caldo che ha investito l'Italia continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature che supereranno i 40 gradi in… -

... il che significa che in nessun punto del territorio, nemmeno sulle Alpi italiane, le... Purtroppo, secondo quando riportato dal CentroItaliano , la situazione non si appresta a ...Le condizionia Palermo si manterranno di conseguenza ancora visibilmente stabili, conche non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori ...FIRENZE – Ecco le previsioni meteo per la Toscana elaborate dal consorzio Lamma fino a lunedì 25 luglio: VENERDI’ 22 luglio: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da ovest, sud-ovest, con rinfor ...Il Po è al 10% della portata media, scatta l’allerta meteo per le altissime temperature di questi giorni che a Ferrara rischiano di toccare i 42 gradi. Caldo soffocante ed assenza di piogge stanno com ...