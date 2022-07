Meteo, le previsioni di venerdì 22 luglio: 16 città da "bollino rosso". Ecco quali (Di venerdì 22 luglio 2022) Non si attenua la morsa dell'afa sull'Italia: se oggi sono 14 le città da “bollino rosso” (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), domani il loro numero salirà a 16: a quelle odierne, infatti, si aggiungeranno - come emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute - Trieste e Verona. Livello di allerta 2 ('bollino arancione') viene segnalato invece per domani a Civitavecchia, Pescara e Venezia. Insomma, nella giornata di venerdì 22 luglio l'anticiclone africano Apocalisse4800 sarà ancora forte su tutta l’Italia. Provocherà un tempo stabile e soleggiato. Qualche nube solo in Liguria e lungo le coste settentrionali della Toscana. Il clima sarà molto caldo al Centro-Nord con ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 luglio 2022) Non si attenua la morsa dell'afa sull'Italia: se oggi sono 14 leda “” (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), domani il loro numero salirà a 16: a quelle odierne, infatti, si aggiungeranno - come emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute - Trieste e Verona. Livello di allerta 2 ('arancione') viene segnalato invece per domani a Civitavecchia, Pescara e Venezia. Insomma, nella giornata di22l'anticiclone africano Apocalisse4800 sarà ancora forte su tutta l’Italia. Provocherà un tempo stabile e soleggiato. Qualche nube solo in Liguria e lungo le coste settentrionali della Toscana. Il clima sarà molto caldo al Centro-Nord con ...

