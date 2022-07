MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità De Ketelaere e Renato Sanches

(Di venerdì 22 luglio 2022) Giornata ricca di notizie questo venerdì 22 luglio in casa: calcio, ma non solo. Le topdi oggi, raccolte nelle schede

MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, TERMINATO L'INCONTRO COL BRUGES PER DE KETELAERE Summit positivo, si tratta a oltranza… - AntoVitiello : #Scaroni a MilanTv: 'Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Sono sicuro che avverranno co… - savagos717 : Comincio a credere che #Maldini durante il rinnovo abbia chiesto garanzie sul mercato del #Milan femminile. - carm_pana : Il mercato del milan se fosse un piatto. -

... abbiamo parlato di calciomercato, di De Ketelaere , Renato Sanches , Tanganga , N'dicka , Ziyech , di come ilsi sta muovendo sulcercando di dare un senso e una risposta anche al ...Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un difensore centrale: l'addio di Alessio Romagnoli obbliga il club rossonero ad intervenire sul mercato per poter dare a Stefano Pioli una rosa compl ...Dopo il doppio acquisto a gennaio dalla Juventus di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentacur, acquisti poi risultati fondamentali per la conquista del quarto posto in classifica, Antonio Conte punta ancora ...