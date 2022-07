Mercato Milan – Dalla Germania: “L’Eintracht valuta N’Dicka 12-15 milioni” (Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni provenienti Dalla Germania, l'Eintracht Francoforte valuterebbe N'Dicka tra i 12 e i 15 milioni di euro Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni provenienti, l'Eintracht Francoforte valuterebbe N'Dicka tra i 12 e i 15di euro

MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, TERMINATO L'INCONTRO COL BRUGES PER DE KETELAERE Summit positivo, si tratta a oltranza… - sportmediaset : Milan, Maignan corteggia Sanches sui social: 'Il rosso ti dona' #SportMediaset #Milan #RenatoSanches - RynaRaptor : @tcarapezza Ma guarda che a me del mercato delle altre frega zero. Non siamo più il Milan di 4/5 anni fa, ormai sia… - marcullo02 : RT @salvatorecozza1: Immagino così il mio amico @marcullo mentre scorre le varie news di mercato del Milan, peccato non esista la stessa gi… -