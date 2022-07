Meloni premier, Salvini, Tremonti e... Su Affari la bozza del governo di Cdx (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Centrodestra si prepara alla prima riunione tra i leader all'inzio della prossima settimana per definire programmi e candidature unitario nei collegi uninominali. Intanto tra i parlamentari di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia circolano già le prime ipotesi sulla... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Centrodestra si prepara alla prima riunione tra i leader all'inzio della prossima settimana per definire programmi e candidature unitario nei collegi uninominali. Intanto tra i parlamentari di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia circolano già le prime ipotesi sulla... Segui sutaliani.it

VittorioSgarbi : Draghi sara il candidato premier del centrosinistra.Sarà una campagna elettorale Meloni contro Draghi.… - IlContiAndrea : Comunque sono proprio curioso, post #elezioni, di vedere cosa combinano. Cosa saranno capaci di fare. Se ci sarà un… - IlContiAndrea : Vabbè quindi andiamo a votare ad ottobre con un Governo di Destra, guidato dal primo premier donna: Meloni? E per t… - 2019libertas : RT @MatteoMuzio: Tutti pensano a Meloni premier, io penso a Tremonti ministro dell'economia. - MarcoOrlandi67 : @BarbaraGSerra Potrebbe diventare premier la Meloni. Perché no? Per la prima volta una donna Premier. Non so, però,… -