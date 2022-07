Medusa killer, Caravella portoghese nei mari italiani, donna in terapia intensiva. Come riconoscerla (Di venerdì 22 luglio 2022) La chiamano Caravella portoghese e si tratta di un animale marino la cui presenza in mare nella stagione estiva rischia di creare non pochi problemi ai bagnanti. Guardandolo a prima vista potrebbe sembrare una Medusa, è in realtà un sifonoro, ovvero una colonia di polipi e meduse che vive galleggiando sulla superficie dell’acqua ma che ha dei lunghi tentacoli che nasconde in acqua e che possono raggiungere i 30 metri di lunghezza. A rappresentare un pericolo per gli uomini che vengono in contatto sono i lunghi tentacoli che possono provocare reazioni anche piuttosto serie. È quanto accaduto ad una bagnante di Catania che è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Policlinico San Marco. Stando a una prima ipotesi la donna potrebbe essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) La chiamanoe si tratta di un animaleno la cui presenza in mare nella stagione estiva rischia di creare non pochi problemi ai bagnanti. Guardandolo a prima vista potrebbe sembrare una, è in realtà un sifonoro, ovvero una colonia di polipi e meduse che vive galleggiando sulla superficie dell’acqua ma che ha dei lunghi tentacoli che nasconde in acqua e che possono raggiungere i 30 metri di lunghezza. A rappresentare un pericolo per gli uomini che vengono in contatto sono i lunghi tentacoli che possono provocare reazioni anche piuttosto serie. È quanto accaduto ad una bagnante di Catania che è attualmente ricoverata nel reparto didell’ospedale Policlinico San Marco. Stando a una prima ipotesi lapotrebbe essere ...

