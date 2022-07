Medici su obbligo vaccino: "Lasciare a Ordini solo valutazione deontologica" (Di venerdì 22 luglio 2022) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute)() - Una mozione sull'obbligo di vaccino anti-Covid per Medici e odontoiatri, per "tornare a una gestione ordinaria del rischio biologico e della sicurezza delle cure, lasciando agli Ordini territoriali solo il compito di valutare i comportamenti dei colleghi sotto il profilo deontologico", in pratica "togliendo i controlli da in capo agli Ordini", chiarisce all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri. L'ha approvata all'unanimità il Consiglio nazionale della stessa Fnomceo, in corso a Roma. "La quasi totalità dei Medici e degli odontoiatri ha adempiuto all'obbligo vaccinale", evidenzia la Federazione. Sono ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute)() - Una mozione sull'dianti-Covid pere odontoiatri, per "tornare a una gestione ordinaria del rischio biologico e della sicurezza delle cure, lasciando agliterritorialiil compito di valutare i comportamenti dei colleghi sotto il profilo deontologico", in pratica "togliendo i controlli da in capo agli", chiarisce all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionaledeichirurghi e degli odontoiatri. L'ha approvata all'unanimità il Consiglio nazionale della stessa Fnomceo, in corso a Roma. "La quasi totalità deie degli odontoiatri ha adempiuto all'vaccinale", evidenzia la Federazione. Sono ...

Ariel2575 : RT @charliecarla: La politica in TV: Pnrr, guerra, inflazione, beatificazione di Draghi, demonizzazione di dx, terrorismo finanziario, guer… - QSanit : #Covid. La @Fnomceo chiede più autonomia sull’obbligo vaccinale per i medici: “Tornare a una gestione ordinaria del… - charliecarla : RT @charliecarla: La politica in TV: Pnrr, guerra, inflazione, beatificazione di Draghi, demonizzazione di dx, terrorismo finanziario, guer… - BasicLifeSupp : Covid. La Fnomceo chiede più autonomia sull’obbligo vaccinale per i medici: “Tornare a una gestione ordinaria del r… - VivaldiGiovanni : RT @SCGPisa: Visto che siamo in vena di rimembranze vale la pena ricordare che inizialmente l'obbligo di gp per lavorare riguardava solo me… -