Medagliere Mondiali scherma 2022: Italia terza dopo l’oro del fioretto! (Di venerdì 22 luglio 2022) Dal 15 al 23 luglio i Mondiali 2022 di scherma saranno di scena a Il Cairo. Sulla pedana egiziana assisteremo ad una rassegna iridata nella quale gli spunti non mancheranno ed in cui l’Italia vorrà distinguersi per numero di medaglie e vittorie. Nel primo giorno sono state le prove della spada femminile e della sciabola maschile a dare il via alle danze. Il programma della rassegna iridata proseguirà martedì con le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile, mentre mercoledì sarà il turno della sciabola femminile e del fioretto maschile. Da giovedì comincerà poi la seconda parte della manifestazione, dedicata alle prove a squadre. I primi a contendersi il titolo mondiale saranno le spadiste e gli sciabolatori, mentre venerdì toccherà alle squadre di fioretto femminile e spada maschile. Giornata di ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Dal 15 al 23 luglio idisaranno di scena a Il Cairo. Sulla pedana egiziana assisteremo ad una rassegna iridata nella quale gli spunti non mancheranno ed in cui l’vorrà distinguersi per numero di medaglie e vittorie. Nel primo giorno sono state le prove della spada femminile e della sciabola maschile a dare il via alle danze. Il programma della rassegna iridata proseguirà martedì con le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile, mentre mercoledì sarà il turno della sciabola femminile e del fioretto maschile. Da giovedì comincerà poi la seconda parte della manifestazione, dedicata alle prove a squadre. I primi a contendersi il titolo mondiale saranno le spadiste e gli sciabolatori, mentre venerdì toccherà alle squadre di fioretto femminile e spada maschile. Giornata di ...

infoitsport : A Eugene la prima medaglia dell'Italia, comandano ancora gli USA: il medagliere dei Mondiali di atletica - zazoomblog : Medagliere Mondiali scherma 2022: Italia quinta con due argenti e due bronzi Francia in testa - #Medagliere… - Sport_Fair : #WorldAthleticsChamps amari per l'Italia Solo una medaglia Il medagliere aggiornato - zazoomblog : Scherma Mondiali Il Cairo 2022: il medagliere aggiornato - #Scherma #Mondiali #Cairo #2022: - Sport_Fair : Solo un bronzo per l'Italia Il medagliere dei #WorldAthleticsChamps di #Eugene2022 -