Medagliere Mondiali atletica 2022: l'Italia si coccola il bronzo di Vallortigara, USA al comando (Di venerdì 22 luglio 2022) Da venerdì 15 a domenica 24 luglio a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, si terrà l'edizione 2022 dei Mondiali atletica: saranno in programma gare per un totale di 49 eventi che assegneranno i titoli iridati. Si inizia già venerdì 15 luglio con le prime tre finali. Medagliere Mondiali atletica 2022 # Paese O A B T. 1 USA 7 6 9 22 2 Etiopia 3 4 1 8 3 Giamaica 2 3 1 6 4 Cina 2 1 2 5 5 Perù 2 0 0 2 6 Kenya 1 3 2 6 7 Polonia 1 3 0 4 8 Giappone 1 1 0 2 9 Gran Bretagna & N. I. 1 0 2 3 10 Australia 1 0 1 2 10 Belgio 1 0 1 2 10 Uganda 1 0 1 2 13 Brasile 1 0 0 1 13 Kazakistan 1 0 0 1 13 Marocco 1 0 0 1 13 Qatar 1 0 0 1 13 Repubblica Dominicana 1 0 0 1 13 Slovenia 1 0 0 1 13 Venezuela 1 0 0 1 20 Paesi ...

