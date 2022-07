Max Pezzali, chi è l’ex moglie Martina Marinucci: “È finita perché troppo diversi” (Di venerdì 22 luglio 2022) Max Pezzali, prima del suo matrimonio con Debora Pelamatti celebrato nel 2019 e tutt’ora in corso, ha avuto una prima e ex moglie, Martina Marinucci, dalla quale è nato anche il figlio Hilo, il 24 settembre 2008. La coppia rimase sposata dal 2005 al 2013 dopo anche 5 anni di fidanzamento, ma poi è arrivato il divorzio a causa di alcune incompatibilità. Sembra che una malattia che aveva colpito Hilo abbia contribuito a scavare un ulteriore solco tra i due, con ulteriori problematiche legate anche al fatto che Max Pezzali e Martina Marinucci per molto tempo non hanno potuto vivere insieme. Lei infatti risiedeva – e risiede ancora oggi – a Roma, dove vive con una figlia nata da una precedente relazione. Il leader degli 883 invece è di base essenzialmente a Milano e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Max, prima del suo matrimonio con Debora Pelamatti celebrato nel 2019 e tutt’ora in corso, ha avuto una prima e ex, dalla quale è nato anche il figlio Hilo, il 24 settembre 2008. La coppia rimase sposata dal 2005 al 2013 dopo anche 5 anni di fidanzamento, ma poi è arrivato il divorzio a causa di alcune incompatibilità. Sembra che una malattia che aveva colpito Hilo abbia contribuito a scavare un ulteriore solco tra i due, con ulteriori problematiche legate anche al fatto che Maxper molto tempo non hanno potuto vivere insieme. Lei infatti risiedeva – e risiede ancora oggi – a Roma, dove vive con una figlia nata da una precedente relazione. Il leader degli 883 invece è di base essenzialmente a Milano e ...

