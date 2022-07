Matic: «Ricordo le bombe piovere dal cielo durante la guerra in Serbia. Il mio popolo non perdonerà mai» (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Messaggero intervista Nemanja Matic. Mourinho lo ha convinto a sbarcare a Roma con una telefonata di pochi minuti. Parla del tecnico. «Ha semplicemente qualcosa in più. Mou ti motiva, ti sprona perché è lui il primo ad avere fame di vittorie. Penso di conoscerlo abbastanza bene e posso assicurare di non averlo mai visto soddisfatto. O meglio, lo può essere dopo un match vinto, dopo un trofeo conquistato ma 5 minuti dopo è lì che già pensa al domani. E questo suo modo di essere ti affascina. Così per ogni calciatore diventa un privilegio essere allenati da lui. Se poi si aggiunge che ovunque va, ottiene risultati, si capisce perché ogni giocatore ambisce a giocare nelle sue squadre». Nel 2016 aiutò il suo paese natale, Vrelo, pagando tutti i debiti che i cittadini avevano nei confronti di alcuni negozi e supermercati della zona. Lo racconta. «Non amo parlare molto di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Messaggero intervista Nemanja. Mourinho lo ha convinto a sbarcare a Roma con una telefonata di pochi minuti. Parla del tecnico. «Ha semplicemente qualcosa in più. Mou ti motiva, ti sprona perché è lui il primo ad avere fame di vittorie. Penso di conoscerlo abbastanza bene e posso assicurare di non averlo mai visto soddisfatto. O meglio, lo può essere dopo un match vinto, dopo un trofeo conquistato ma 5 minuti dopo è lì che già pensa al domani. E questo suo modo di essere ti affascina. Così per ogni calciatore diventa un privilegio essere allenati da lui. Se poi si aggiunge che ovunque va, ottiene risultati, si capisce perché ogni giocatore ambisce a giocare nelle sue squadre». Nel 2016 aiutò il suo paese natale, Vrelo, pagando tutti i debiti che i cittadini avevano nei confronti di alcuni negozi e supermercati della zona. Lo racconta. «Non amo parlare molto di ...

