"Matador" è il nuovo singolo dei Bengala Fire (Di venerdì 22 luglio 2022) I Bengala Fire, band rock 'n' roll dal sound britannico che abbiamo conosciuto ad X-Factor 2021, annunciano il singolo "Matador". Quando esce "Matador"? Il nuovo singolo dei Bengala Fire, "Matador", in uscirà su tutte le piattaforme da giovedì 21 luglio. Nato dal confronto artistico con Rodrigo d'Erasmo, il singolo è un inno scaramantico ma anche un invito a reagire all'inettitudine . L'ispirazione per il brano arriva dal racconto "La Capitale Del Mondo", di Ernest Hemingway, tratto dalla raccolta "I Quarantanove Racconti". La storia, tratta dal libro che lo stesso d'Erasmo ha regalato al frontman Mario, diventa lo strumento narrativo con cui la band racconta il proprio rapporto con la ...

