Massimo Lopez e il "presunto" fidanzato segreto, chi è Roberto (Di venerdì 22 luglio 2022) Massimo Lopez non si è mai sposato, ma al di là del matrimonio mai celebrato, è stato spesso accostato a rumors relativi a una sua presunta omosessualità. Proprio durante la convalescenza seguita dall'infarto che lo colse nel 2017 durante uno spettacolo a Trani, Massimo Lopez parlò di una persona molto importante della sua vita alla quale spesso si è appoggiato. Ma non lo ha mai rivelato anche se numerose indiscrezioni hanno fantasticato su una possibile frequentazione con un certo Roberto sul quale, nonostante abbia specificato essere un amico, alcuni ipotizzarono del tenero. Da tempo e da più parti si vocifera di una sua omosessualità, ma l'attore non ha mai né smentito né confermato. In una recente intervista, Massimo ha ammesso di sentire la mancanza di un figlio Secondo le ...

