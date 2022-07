cagliarilivemag : - Motorsport_IT : @Maserati_HQ presenta la Project24: 62 esemplari solo per la pista #Maserati - messina_oggi : Maserati presenta Project24, 62 esemplari solo per la pistaMODENA (ITALPRESS) - Maserati presenta Project24. - nestquotidiano : Maserati presenta Project24, 62 esemplari solo per la pista - IlModeratoreWeb : Maserati presenta Project24, 62 esemplari solo per la pista - -

MODENA -Project24. Un progetto (indicato con un nome in codice, ndr) per un numero limitato di auto supersportive - soli 62 esemplari - , che eleva le prestazioni del Brand ad un nuovo ...PubblicitàProject24 . Un progetto (indicato con un nome in codice) per un numero limitato di auto supersportive - soli 62 esemplari - , che eleva le prestazioni del Brand ad un nuovo livello ... Maserati presenta la Project24: 62 esemplari solo per la pista Maserati presenta Project24: un progetto indicato con un nome in codice per un numero limitato di auto supersportive (soli 62 esemplari), che eleva le prestazioni del Brand ad un nuovo livello di adre ...Presente pure un differenziale meccanico autobloccante a slittamento ... Non rimane che pazientare per scoprire maggiori dettagli di questo nuovo ed esclusivo progetto di casa Maserati.