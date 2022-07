Marotta: “Dybala non serviva. Bremer, equilibri economici da rispettare” (Di venerdì 22 luglio 2022) Giuseppe Marotta amministratore delegato dell’Inter parla del calciomercato soprattutto di Dybala e Bremer. L’argentino era stato corteggiato da mesi dai nerazzurri, che però hanno proferito puntare prima su Lukaku. L’Inter avrebbe preso Dybala solo se avesse liberato spazio salariale con le cessioni, ma questo non è avvenuto, ecco quanto detto da Marotta a Dazn: “Si è parlato tanto, posso semplicemente dire che è un ragazzo serio e un grande professionista, ma abbiamo un reparto offensivo di gran valore. Non c’era spazio non perché non fosse bravo ma perché non c’era la necessità, poi tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura, ma non è così. L’Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo ben stretto“. Intanto Dybala è andato alla Roma che lo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 22 luglio 2022) Giuseppeamministratore delegato dell’Inter parla del calciomercato soprattutto di. L’argentino era stato corteggiato da mesi dai nerazzurri, che però hanno proferito puntare prima su Lukaku. L’Inter avrebbe presosolo se avesse liberato spazio salariale con le cessioni, ma questo non è avvenuto, ecco quanto detto daa Dazn: “Si è parlato tanto, posso semplicemente dire che è un ragazzo serio e un grande professionista, ma abbiamo un reparto offensivo di gran valore. Non c’era spazio non perché non fosse bravo ma perché non c’era la necessità, poi tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura, ma non è così. L’Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo ben stretto“. Intantoè andato alla Roma che lo ...

