Mario Draghi, la foto apparsa sui social subito dopo le dimissioni (Di venerdì 22 luglio 2022) Mario Draghi ha rassegnato le sue dimissioni. Il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana resterà in carica fino alla formazione del prossimo governo, prevista per il prossimo ottobre. In realtà, ha già perso i suoi poteri ed ha fatto le valigie per “sloggiare” da Palazzo Chigi. subito dopo le sue dimissioni, sui social è apparsa una foto abbastanza significativa. (Continua dopo la foto…) L’inquietante profezia del Generale Camporini dopo la caduta di Draghi: cosa accadrà Chi è Mario Draghi Mario Draghi è un economista, banchiere, dirigente pubblico e politico. Dal 13 febbraio ... Leggi su tvzap (Di venerdì 22 luglio 2022)ha rassegnato le sue. Il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana resterà in carica fino alla formazione del prossimo governo, prevista per il prossimo ottobre. In realtà, ha già perso i suoi poteri ed ha fatto le valigie per “sloggiare” da Palazzo Chigi.le sue, suiunaabbastanza significativa. (Continuala…) L’inquietante profezia del Generale Camporinila caduta di: cosa accadrà Chi èè un economista, banchiere, dirigente pubblico e politico. Dal 13 febbraio ...

matteorenzi : Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi l… - matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - Quirinale : Il Presidente Sergio #Mattarella riceve il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al #Quirinale - SimoneDagnini : @La7tv L'unico Mario peggiore di Draghi, nella storia politica recente del nostro Paese. Ha completamente devastato… - LucaDeNapoli : @La7tv Il Paese non si salva, si serve. Di Messia ce n'è uno solo, e non è Mario Draghi -