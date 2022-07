Marica Pellegrinelli | per l’ex moglie di Eros Ramazzotti si scatena l’amore | Ricordi che resteranno

(Di venerdì 22 luglio 2022), nota modella ed attrice, ha ricevuto così tanto amore che la rottura conè ormai un lontano ricordo. Mariica(web source)Modella ed attrice finita al centro della cronaca rosa per via della sua relazione con il celebre cantante– iniziata in seguito alla fine del matrimonio di quest’ultimo con Michelle Hunziker –negli scorsi giorni ha ricevuto una vera cascata di amore. Tanto da rendere la rottura concompagno solamente un lontano ricordo. Nata nel 1988 a Bergamo, ha sempre avuto una grande passione per la moda che l’ha portata a sfilare per alcuni dei più grandi nomi del settore fin da ragazza. Dopo essersi diplomata nella ...

peppesava : RT @Ragusanews: Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, a Panarea - Ragusanews : Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, a Panarea -

RagusaNews

è salita alla ribalta per la relazione d'amore con Eros Ramazzotti intrapresa nel 2001 quando lei ancora era una giovane donna in piena crescita professionale. Oggi si sta ...Eolie - Relax siciliano per(Bergamo, 1988). A svelarlo è lei stessa postando un video e alcune foto in barca, a Panarea, appena rientrata a Milano. La donna affida anche ad un messaggio il suo stato d'animo:... Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, a Panarea Avete mai visto i figli di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini Hanno avuto due bellissimi bambini che hanno preso tutto dal papà.Relax siciliano per Marica Pellegrinelli . A svelarlo è lei stessa postando sul proprio profilo Instagram un video e alcune foto in barca, a Panarea , appena ...