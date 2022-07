Maria De Filippi sconcertata | Ha rifiutato il trono di UED: “Mi chiamano insistentemente dalla redazione” (Di venerdì 22 luglio 2022) Maria De Filippi è impegnata nella ricerca dei prossimi protagonisti di Uomini e Donne: incassato il primo no della stagione La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Twitter)Il prossimo mese di settembre prenderà il via una nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show è tra i programmi più attesi dell’autunno con il pubblico curioso di conoscere i prossimi protagonisti. In particolare, c’è grande curiosità su chi saranno i prossimi tronisti in cerca dell’amore. Non è ancora trapelato alcun nome ufficiale e con ogni probabilità si saprà di più il prossimo mese quando le registrazioni saranno alle porte. Intanto però in queste ore è emerso il nome di un noto tiktoker che invece avrebbe rispedito al mittente la proposta. Secondo una clamorosa rivelazione, la redazione avrebbe infatti proposto il ... Leggi su direttanews (Di venerdì 22 luglio 2022)Deè impegnata nella ricerca dei prossimi protagonisti di Uomini e Donne: incassato il primo no della stagione La conduttriceDe(screenshot Twitter)Il prossimo mese di settembre prenderà il via una nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show è tra i programmi più attesi dell’autunno con il pubblico curioso di conoscere i prossimi protagonisti. In particolare, c’è grande curiosità su chi saranno i prossimi tronisti in cerca dell’amore. Non è ancora trapelato alcun nome ufficiale e con ogni probabilità si saprà di più il prossimo mese quando le registrazioni saranno alle porte. Intanto però in queste ore è emerso il nome di un noto tiktoker che invece avrebbe rispedito al mittente la proposta. Secondo una clamorosa rivelazione, laavrebbe infatti proposto il ...

