Margherita di Riccardo Cocciante, come nasce e chi scrisse veramente la canzone che ha reso celebre il cantautore (Di venerdì 22 luglio 2022) La canzone Margherita è una delle più famose di Riccardo Cocciante. Questo testo poetico e allo stesso tempo forte è stato reinterpretato in maniera molto originale da artisti di un certo calibro, come Mina, Marcella Bella e Fiorella Mannoia. Insomma, un vero e proprio successo, tanto da spingere Cocciante a creare una versione francese e una spagnola, molto amate all’estero. Ma qual è la storia che si nasconde dietro la canzone Margherita? Margherita di Riccardo Cocciante: significato della canzone Questo pezzo molto famoso e molto amato è stato realizzato a quattro mani perché Cocciante si è occupato principalmente della parte musicale mentre il testo è opera ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 luglio 2022) Laè una delle più famose di. Questo testo poetico e allo stesso tempo forte è stato reinterpretato in maniera molto originale da artisti di un certo calibro,Mina, Marcella Bella e Fiorella Mannoia. Insomma, un vero e proprio successo, tanto da spingerea creare una versione francese e una spagnola, molto amate all’estero. Ma qual è la storia che si nasconde dietro ladi: significato dellaQuesto pezzo molto famoso e molto amato è stato realizzato a quattro mani perchési è occupato principalmente della parte musicale mentre il testo è opera ...

profumo_tactics : MARGHERITA - Riccardo Cocciante - PACOLUCENA121 : Riccardo Cocciante - Live in Milan 1998 - Margherita - riccardo_ric : RT @MMmarco0: Poco fa la stazione meteo di Capanna Margherita posta a 4.554 metri di altitudine, in Piemonte, ha registrato l'incredibile t… - ParliamoDiNews : Riccardo Cocciante: «Vangelis non voleva pubblicare ‘Margherita’» | Rolling Stone Italia #riccardo #cocciante #«van… - RollingStoneita : Riccardo Cocciante: «Vangelis non voleva pubblicare ‘Margherita’» -