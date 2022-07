Marcia 35 km femminile in tv | orario e diretta streaming Mondiali atletica Eugene 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere inla gara dei 35 km di, valida per idiin corso a. Ci avviciniamo alle fasi conclusive della rassegna iridata, con questa prova ad aprire la terzultima giornata. Non ci sono azzurre in gara, ma ciò non toglie interesse: si prospetta infatti una battaglia tutta asiatica, con le cinesi ad arrivare con i favori del pronostico, oltre alla giapponese Serena Sonoda; e occhio, ovviamente, alle possibili sorprese. La gara partirà alle ore 16:15 di venerdì 22 luglio, con l’evento che verrà trasmesso via satellite su Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go e Now Tv, ma anche Raiplay 3. In alternativa, Sportface vi propone una ...