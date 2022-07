Mara Carfagna, caos in Forza Italia: «Frattura con miei valori». Brunetta lascia: «Il mio partito era un?altra cosa» (Di venerdì 22 luglio 2022) Altri due addii fanno rumore in FI: i ministri Renato Brunetta e Mara Carfagna. Quest?ultima è prudente, spiega che ci sta pensando. E se ne va dal gruppo forzista a palazzo Madama... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 luglio 2022) Altri due addii fanno rumore in FI: i ministri Renato. Quest?ultima è prudente, spiega che ci sta pensando. E se ne va dal gruppo forzista a palazzo Madama...

chedisagio : Ora chi sta al centro e si ispira all''Agenda Draghi', cioè @matteorenzi @CarloCalenda @mara_carfagna @GiovanniToti… - AlexBazzaro : Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia En plein! - gippu1 : Nelle ferali ore dell'uscita da Forza Italia di Mara #Carfagna, eccovi del tutto out of the blue una sua televendit… - ManueleSciotti : RT @R28445: Mara Carfagna ridimmi come sei entrata in politica che non mi ricordo - Profilo3Marco : RT @LaVeritaWeb: Il Cav e Matteo Salvini sognano l’unione. E scalpitano per la leadership. Giorgia Meloni chiede regole. Addio di Renato Br… -