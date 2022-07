Manchester United | ritorno di fiamma per Milinkovic Savic | le ultime

(Di venerdì 22 luglio 2022)torna nel mirino del. I Red Devils hanno rimesso il centrocampista serbo nella lista di mercato Ilpotrebbe presto tornare alla carica a per, visti i problemi nella strada che porta a De Jong. Lo riferisce la stampa britannica, secondo cui l’agente del serbo potrebbe presto presentare un’offerta alla Lazio. Sono attesi nuovi sviluppi per il futuro del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Sono giorni concitati per il. L'allenatore ten Hag ha espresso le sue perplessità sul mercato finora portato avanti dai Red Devils . 'Ci servono più opzioni, dobbiamo rinforzare la nostra squadra , stiamo ...Calciomercato - Le ultime di calciomercato sul possibile trasferimento di Milinkovic Savic al. Il Barcellona non libera Frenkie de Jong e ilnei prossimi giorni potrebbe virare su Sergej Milinkovic - Savic , un nome da tempo nel mirino dei Red Devils. ... Manchester United, le 5 regole di Ten Hag Il Barcellona non libera Frenkie de Jong e il Manchester United nei prossimi giorni potrebbe virare su Sergej Milinkovic-Savic ...Raphael Varane ha dichiarato alla stampa di non è essere pentito di aver lasciato il Real Madrid per il Manchester United ...