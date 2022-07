Madame | “Io tra Francesca e il personaggio | è il mio simpatico grillo parlante”

(Di venerdì 22 luglio 2022) Concerto autoanalitico perquello di sabato 23 luglio alle 21,30 alla Fortezza Medicea di Siena. Un viaggio nelle sue canzoni che la cantautrice vicentina, all’anagrafeCalearo, affronta tra i dubbi e le consapevolezze dell’album pubblicato lo scorso anno, impreziosito da collaborazioni con Marco Mengoni e Marracash. Per lei l’occasione di trasformare l’anfiteatro del complesso cinquecentesco in un porto franco dove “baciare chi volete e fare ciò che più vi piace, perché qui nessuno giudica nessuno e nessuno ha niente da ridire su quello che dice il vicino”, come ripete ogni sera rilanciando suo status di (fluido) emblema generazionale che l’exploit sanremese di Voce le ha consegnato, trasformandola in una protagonista assoluta di quelle playlist già approcciate con successo al tempo di Sciccherie. “Più che paura ed ansia, per me il ...

Lo spettacolo racconta le vicissitudini di una donna comunemente straordinaria:Brulée, governante/diva della Caravan Perdù Maison, in costante tensioneil peso della realtà e la ... Madame sul palco di Offida: «Pop, rock, rap. Non ho la più pallida idea del genere che faccio» È l'artista rivelazione del 2021 e farà tappa con il suo tour oggi, alle ore 21,30, in piazza del Popolo a Offida: è Madame che porterà sul palco le canzoni del ...Unica data nelle Marche per l'artista rivelazione del 2021 che presenterà il suo album d'esordio: domani in piazza del Popolo ...