Machiavelli | il patriota | ecco il nuovo numero della collana “I Grandi Italiani”

Roma, 22 lug – Da oggi è disponibile l'undicesimo numero della collana «I Grandi Italiani», inaugurata dal Primato Nazionale lo scorso settembre. Il volume, scritto da Valerio Benedetti, è dedicato a Niccolò Machiavelli, il capostipite della scienza politica moderna. In cento agili pagine, l'autore ripercorre la vita del segretario fiorentino, ricostruendone la biografia a 360 gradi e analizzando a dovere la sua opera. Che, peraltro, poco o nulla ha a che fare con leggenda nera costruita ad arte attorno alla figura di Machiavelli. Il quaderno, come di consueto, è arricchito da numerosi extra e contenuti inediti che aiutano a inquadrare il personaggio del mese. Di seguito riportiamo la presentazione al volume scritta da Adriano Scianca.

