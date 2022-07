Lutto nel cinema italiano | dolore fortissimo per la leggenda dello spettacolo

(Di venerdì 22 luglio 2022) Un altroper un noto attore, che è da moltissimi anni nel cuore del pubblico.per l’ultima notizia Il 2022 è un anno certamente non facile per i tanti lutti e le perdite nel mondoche stanno avvenendo. Molti i personaggi celebri che nell’ultima annata ci hanno detto addio. L'articolo proviene da Inews24.it.

cronacacampania : Lutto nel mondo dello sport: addio a Lucio Caneva, team manager delle nazionali di Lotta - Rossana86448038 : RT @mgmaglie: Qualcuno consoli #Dagospia, lo sollevi dal suo lutto. - ST09972061 : RT @mgmaglie: Qualcuno consoli #Dagospia, lo sollevi dal suo lutto. - iammmartina_ : Andando a vedere anche questo speciale con il lutto ancora nel cuore. Come lo affronteremo? Lo scopriremo solo vive… - pistoiasport : Lutto nel mondo del calcio: se n'è andato l'ex tecnico Enzo Riccomini -

Fruitbook Magazine

...2020 Author Redazione L'ospedale San Paolo di Savona e il mondo calcistico cittadino sono in...Protesta silenziosa del comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Moranditardo ...frattempo Carmen sarà ancora inper la sua amata tata, inoltre la donna scoprirà i problemi di suo padre e della fabbrica e si ritroverà in una situazione davvero molto complicata. ... Profondo lutto nel settore, è scomparsa Annabella Donnarumma Lutto per Renato Pozzetto, noto attore comico lombardo. Nelle scorse ore è venuto a mancare Ettore Pozzetto, fratello maggiore del volto noto ...Il fratello di Renato Pozzetto viveva a Gemonio, in provincia di Varese, dove è cresciuto anche l'attore pilastro della commedia all'italiana ...