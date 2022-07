L’ultimo saluto a Maria Grazia Martino (Di venerdì 22 luglio 2022) di Erika Noschese “La santa Messa ci aiuta a vivere in maniera diversa e ci consente di iniziare ad elaborare il lutto sotto gli occhi della fede, però il dolore della tragedia resta e rimarrà sempre in tutti quanti noi”: sono le parole pronunciate da don Paolo Carrano, parroco della chiesa di San Leonardo, in occasione del, la 91enne uccisa dall’ex badante nella sua abitazione mentre la sorella Adele è stata ferita. In una chiesa gremita e tra una comunità ancora sconvolta, ieri pomeriggio L’ultimo saluto avvenuto all’indomani della autopsia che ha confermato il colpo mortale causato da una mazza in ferro. “Una donna amabile, silenziosa, conosciuta e stimata da tutti quanti, una persona discreta che ha lasciato un ricordo buono in tutta la comunità – ha detto Don Paolo durante il funerale- la sua morte è accompagnata da un dolore immenso e dallo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 22 luglio 2022) di Erika Noschese “La santa Messa ci aiuta a vivere in maniera diversa e ci consente di iniziare ad elaborare il lutto sotto gli occhi della fede, però il dolore della tragedia resta e rimarrà sempre in tutti quanti noi”: sono le parole pronunciate da don Paolo Carrano, parroco della chiesa di San Leonardo, in occasione del, la 91enne uccisa dall’ex badante nella sua abitazione mentre la sorella Adele è stata ferita. In una chiesa gremita e tra una comunità ancora sconvolta, ieri pomeriggioavvenuto all’indomani della autopsia che ha confermato il colpo mortale causato da una mazza in ferro. “Una donna amabile, silenziosa, conosciuta e stimata da tutti quanti, una persona discreta che ha lasciato un ricordo buono in tutta la comunità – ha detto Don Paolo durante il funerale- la sua morte è accompagnata da un dolore immenso e dallo ...

