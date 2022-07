L'Ucraina e la Russia hanno firmato l'accordo sul grano con Turchia e Onu. Erdogan: “Giornata storica, evitato l’incubo della fame nel mondo” (Di venerdì 22 luglio 2022) Stretta di mano tra i ministri. A Istanbul il centro di coordinamento. Abramovich alla cerimonia trasmessa dalla Tv di Stato turca Leggi su lastampa (Di venerdì 22 luglio 2022) Stretta di mano tra i ministri. A Istanbul il centro di coordinamento. Abramovich alla cerimonia trasmessa dalla Tv di Stato turca

