"Lo sappiamo benissimo dai". La Cancellieri interrompe Crisantie Galli: clamoroso sospetto sui morti per Covid | Video (Di venerdì 22 luglio 2022) Non esiste solo la crisi di governo. A Zona Bianca, su Rete 4, Giuseppe Brindisi riunisce anche due virologi ormai celebri, Andrea Crisanti e Massimo Galli, e alcuni commentatori particolarmente puntuti come Alessandro Cecchi Paone e Rosanna Cancellieri. Se il primo è assolutamente schierato senza se e senza ma a fianco degli scienziati sull'importanza di vaccinarsi (arrivando a ironizzare su chi ancora teme di sottoporsi al siero) e nel non sottovalutare le insidie rappresentate dal virus e dalle sue molteplici varianti e sotto varianti, è la Cancellieri a sorprendere Crisanti e Galli con qualche punta di scetticismo. "Galli aveva giustamente detto che dall'inizio dell'anno sono morte 32mila persone, non è che la tigre diventa un gattino", riflette Crisanti a proposito di Omicron e della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Non esiste solo la crisi di governo. A Zona Bianca, su Rete 4, Giuseppe Brindisi riunisce anche due virologi ormai celebri, Andrea Crisanti e Massimo, e alcuni commentatori particolarmente puntuti come Alessandro Cecchi Paone e Rosanna. Se il primo è assolutamente schierato senza se e senza ma a fianco degli scienziati sull'importanza di vaccinarsi (arrivando a ironizzare su chi ancora teme di sottoporsi al siero) e nel non sottovalutare le insidie rappresentate dal virus e dalle sue molteplici varianti e sotto varianti, è laa sorprendere Crisanti econ qualche punta di scetticismo. "aveva giustamente detto che dall'inizio dell'anno sono morte 32mila persone, non è che la tigre diventa un gattino", riflette Crisanti a proposito di Omicron e della ...

