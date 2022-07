LIVE Tour de France 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | tra poco si parte; Mas si ritira | positivo al Covid

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Come detto in precedenza,vivremo unadal percorso che sorride alle ruote veloci: potrebbe avere successo la fuga, così come potremmo assistere a un finale in volata tutto da vivere, un po’ una rarità per questa edizione del: It's time for the sprinters to shine! C'est l'heure des sprinteurs !#TDFpic.twitter.com/kcZvf4zfie —de(@Le) July 22,12.57 Il corridore della Movistar dopo ladi ieri aveva perso la decima posizione, scalando all’undicesimo posto in classifica generale (+24’08” dalla maglia gialla Jonas Vingegaard). L’obiettivo top 10 sfuma adesso definitivamente. 12.54 Subito da segnalare una ...