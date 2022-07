LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte dopo un’interruzione causata dai manifestanti, 5 in fuga (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Anche il plotone ha oltrepassato il traguardo volante, in testa Jasper Philipsen seguito da Wout Van Aert, rispettivamente sesto (10 punti) e settimo (9 punti). 14.00 I fuggitivi hanno appena superato lo sprint intermedio di Auch, questo l’ordine di arrivo: 1 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 20 punti 2 Nils Politt (GER) BORA-hansgrohe 17 punti 3 Taco Van der Hoorn (NED) Intermarché-Wanty Gobert Matériaux 15 punti 4 Mikkel Frolich Honoré (DEN) Quick-Step Alpha Vinyl Team 13 punti 5 Matej Mohoric (SLO) Bahrain-Victorious 11 punti 13.57 Si prosegue sempre a ritmo spedito, ma il plotone paga un ritardo dalla testa di 1’29”. 13.54 Ecco il momento in cui il plotone è stato costretto a fermarsi e, consequenzialmente, una volta informati, lo stesso è avvenuto per il gruppo di testa: Le peloton s’arrête ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Anche il plotone ha oltrepassato il traguardo volante, in testa Jasper Philipsen seguito da Wout Van Aert, rispettivamente sesto (10 punti) e settimo (9 punti). 14.00 I fuggitivi hanno appena superato lo sprint intermedio di Auch, questo l’ordine di arrivo: 1 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 20 punti 2 Nils Politt (GER) BORA-hansgrohe 17 punti 3 Taco Van der Hoorn (NED) Intermarché-Wanty Gobert Matériaux 15 punti 4 Mikkel Frolich Honoré (DEN) Quick-Step Alpha Vinyl Team 13 punti 5 Matej Mohoric (SLO) Bahrain-Victorious 11 punti 13.57 Si prosegue sempre a ritmo spedito, ma il plotone paga un ritardo dalla testa di 1’29”. 13.54 Ecco il momento in cui il plotone è stato costretto a fermarsi e, consequenzialmente, una volta informati, lo stesso è avvenuto per il gruppo di testa: Le peloton s’arrête ...

