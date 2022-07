LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ripreso Simmons, 35 chilometri dal traguardo (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34 L’uomo della Movistar all’inseguimento è lo spagnolo Gorka Izagirre. 16.32 Due ciclisti si riportano dunque su Gougeard, cono Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Fred Wright (Bahrain-Victorious). Dietro di loro un uomo della Movistar, gruppo invece a 16”. 16.30 Ora si muove invece Thibaut Pinot, come anche Jasper Stuyven! Momento convulso della corsa! 16.29 Se c’era un momento in cui non ci si aspettava l’attacco da parte dello sloveno, era proprio questo! Aveva seguito degli scatti, con lui un uomo della Bora-Hansgrohe, arriva Van Aert a riprenderlo. 16.28 E giustamente, partono i nuovi attacchi. Ci prova Alexis Gougeard (B&B Hotels), ma attacca anche Pogacar! Incredibile!!! 16.27 Siamo adesso a 35 chilometri dal traguardo. 16.26 Simmons riesce a ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 L’uomo della Movistar all’inseguimento è lo spagnolo Gorka Izagirre. 16.32 Due ciclisti si riportano dunque su Gougeard, cono Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Fred Wright (Bahrain-Victorious). Dietro di loro un uomo della Movistar, gruppo invece a 16”. 16.30 Ora si muove invece Thibaut Pinot, come anche Jasper Stuyven! Momento convulso della corsa! 16.29 Se c’era un momento in cui non ci si aspettava l’attacco da parte dello sloveno, era proprio questo! Aveva seguito degli scatti, con lui un uomo della Bora-Hansgrohe, arriva Van Aert a riprenderlo. 16.28 E giustamente, partono i nuovi attacchi. Ci prova Alexis Gougeard (B&B Hotels), ma attacca anche Pogacar! Incredibile!!! 16.27 Siamo adesso a 35dal. 16.26riesce a ...

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Mohoric e Simmons rilanciano la fuga il gruppo è vicino -… - winellwm : RT @sunneegif: 220720 #Sunnee - 'Suo' 2022 Live Tour in Guangzhou ?????????? Iced Café Americano - willowmallow0 : RT @sunneegif: 220720 #Sunnee - 'Suo' 2022 Live Tour in Guangzhou ?????????? Iced Café Americano - ss_subie : RT @sunneegif: 220720 #Sunnee - 'Suo' 2022 Live Tour in Guangzhou ?????????? Iced Café Americano -