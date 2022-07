LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Laporte anticipa tutti a Cahors, terzo Dainese (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Torniamo comunque a sottolineare il terzo posto di Alberto Dainese, che sottolinea come il giovane velocista del Team DSM abbia ancora una buona condizione a fine Tour. Chissà se a Parigi non tenti di giocarsi il jolly… 17.10 La top 10 della diciannovesima tappa del Tour de France 2022, la Castelnau-Magnoac-Cahors: 1 Laporte Christophe Jumbo-Visma 3:52:04 2 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 0:01 3 Dainese Alberto Team DSM 0:01 4 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01 5 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 0:01 6 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 0:01 7 GROENEWEGEN Dylan Team BikeExchange – Jayco 0:01 8 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Torniamo comunque a sottolineare ilposto di Alberto, che sottolinea come il giovane velocista del Team DSM abbia ancora una buona condizione a fine. Chissà se a Parigi non tenti di giocarsi il jolly… 17.10 La top 10 della diciannovesimadelde, la Castelnau-Magnoac-: 1Christophe Jumbo-Visma 3:52:04 2 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 0:01 3Alberto Team DSM 0:01 4 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01 5 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 0:01 6 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 0:01 7 GROENEWEGEN Dylan Team BikeExchange – Jayco 0:01 8 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa ...

