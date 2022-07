LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo ha Quinn Simmons nel mirino, staccati Jakobsen e Pedersen (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Infatti il vantaggio dell’uomo della Trek-Segafredo torna ad aumentare, sfiorando i 30”. Inizia ora la Cote de Saint-Daunes, ultima salita di giornata. 16.21 Il gruppo ora sta tenendo ‘a bagnomaria’ Quinn Simmons: ancora presto per andarlo a prendere definitivamente, ci sono ancora 38 chilometri. 16.19 Intanto il gruppo con Jakobsen, Pedersen e Simon Geschke sta perdendo parecchio: è a quasi 50” dal gruppo maglia gialla, in cui è appena rientrato Pogacar. 16.17 Intanto il gruppo maglia gialla ha ripreso i contrattaccanti, rimane in testa solo Simmons con 18” di vantaggio. 16.16 Problema meccanico anche per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che cambia la ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Infatti il vantaggio dell’uomo della Trek-Segafredo torna ad aumentare, sfiorando i 30”. Inizia ora la Cote de Saint-Daunes, ultima salita di giornata. 16.21 Ilora sta tenendo ‘a bagnomaria’: ancora presto per andarlo a prendere definitivamente, ci sono ancora 38 chilometri. 16.19 Intanto ilcone Simon Geschke sta perdendo parecchio: è a quasi 50” dalmaglia gialla, in cui è appena rientrato Pogacar. 16.17 Intanto ilmaglia gialla ha ripreso i contrattaccanti, rimane in testa solocon 18” di vantaggio. 16.16 Problema meccanico anche per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che cambia la ...

