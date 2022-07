LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga o volata? Italia, Spagna e Francia spezzeranno il tabù? (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, fan del ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France 2022! I Pirenei sono alle spalle, Parigi è sempre più vicina. Con i verdetti quasi tutti ormai decisi, il percorso prevede una tappa dal profilo altimetrico più semplice dove assisteremo probabilmente ad una nuova adrenalinica volata. Il percorso non propone grandi difficoltà, permettendo quindi alle squadre dei velocisti di poter teoricamente tenere sotto controllo la corsa. Le forze in gruppo però inevitabilmente scarseggiano e qualcuno che attaccherà da lontano potrebbe provare a sorprendere le ruote veloci. Il favorito principale rimane ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, fan del ciclismo, buongiorno e benvenute/i alladella diciannovesimadelde! I Pirenei sono alle spalle, Parigi è sempre più vicina. Con i verdetti quasi tutti ormai decisi, il percorso prevede unadal profilo altimetrico più semplice dove assisteremo probabilmente ad una nuova adrenalinica. Il percorso non propone grandi difficoltà, permettendo quindi alle squadre dei velocisti di poter teoricamente tenere sotto controllo la corsa. Le forze in gruppo però inevitabilmente scarseggiano e qualcuno che attaccherà da lontano potrebbe provare a sorprendere le ruote veloci. Il favorito principale rimane ...

