LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia CAMPIONE DEL MONDO nel fioretto femminile! Adesso gli spadisti contro la Francia (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-13 Va sul ferro Federico Vismara! Rimane sempre avanti e non indietreggia. 15-13 Stoccata simultanea. Ottimo assalto per Santarelli: vince la sua manche per 5-2 e l’Italia è in vantaggio. Ora Cannone-Vismara. 14-12 Corsa in avanti e tocco per Santarelli! 13-12 Buona stoccata di Fava sulla gamba sinistra di Santarelli. 13-11 C’è la stoccata di Fava: Santarelli ha rischiato andando avanti. 13-10 Quarta stoccata di fila per Santarelli! Straordinario il nostro veterano. 12-10 Fava va a vuoto e Santarelli invece trova il bersaglio! 11-10 Contiene l’avversario e risponde Santarelli! 10-10 Bersaglio basso colpito da Santarelli! Adesso c’è Santarelli contro Alex Fava. 9-10 Stoccata da parte di Cannone: si conclude il secondo assalto. Davvero grandissimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-13 Va sul ferro Federico Vismara! Rimane sempre avanti e non indietreggia. 15-13 Stoccata simultanea. Ottimo assalto per Santarelli: vince la sua manche per 5-2 e l’è in vantaggio. Ora Cannone-Vismara. 14-12 Corsa in avanti e tocco per Santarelli! 13-12 Buona stoccata di Fava sulla gamba sinistra di Santarelli. 13-11 C’è la stoccata di Fava: Santarelli ha rischiato andando avanti. 13-10 Quarta stoccata di fila per Santarelli! Straordinario il nostro veterano. 12-10 Fava va a vuoto e Santarelli invece trova il bersaglio! 11-10 Contiene l’avversario e risponde Santarelli! 10-10 Bersaglio basso colpito da Santarelli!c’è SantarelliAlex Fava. 9-10 Stoccata da parte di Cannone: si conclude il secondo assalto. Davvero grandissimo ...

